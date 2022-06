Pożar w siedzibie TVP. Przyjechało sześć zastępów strażaków

Pożar w siedzibie TVP

- Do pożaru doszło na wystroju sceny do filmu w obiekcie TVP. To jest duży hangar, w tym hangarze znajduje się scena z wyposażeniem, tam coś się po prostu zapaliło. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, brak osób poszkodowanych - powiedział Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem Dla Ciebie.