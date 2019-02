Prezes TVP o dalszej karierze Ziemca: będzie takim nowym Orłosiem

"Ma ten luz, sympatię i młodość, ale jednocześnie takie szpakowate skronie, rodzaj takiego zaufania i więzi, które ludzie bardzo czują" - mówi Jacek Kurski, prezes TVP o Krzysztofie Ziemcu. Dziennikarz przeszedł z "Wiadomości" do "Teleexpressu".

Kurski wyjaśnił, że to on wpadł na pomysł, aby dotychczasowy prezenter "Wiadomości" stał się twarzą popołudniowego programu informacyjnego TVP1.

"Druga szansa Rachonia"

Na pytanie o to, czy nie za wcześnie do pracy wracają (zawieszeni m.in. po emisji animacji "Plastusie") prowadzący program "Minęła 20" i "Woronicza 17" Michał Rachoń oraz producent Krystian Krawiel, szef TVP odparł, że "jest to powrót w ograniczonym stopniu".