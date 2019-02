Krzysztof Ziemiec znów na urlopie. W TVP huczy: nie wróci do "Wiadomości"?

Krzysztof Ziemiec od czasu krytykowanych materiałów "Wiadomości" na ten śmierci Pawła Adamowicza już drugi raz przebywa na urlopie. W TVP coraz głośniej mówi się o tym, że dziennikarz nie chce już wracać do prowadzenia głównego programu informacyjnego. - Proszę dać mi spokój – ucina Ziemiec. Stacja zaprzecza zmianom.

- Proszę dać mi spokój. Jestem na urlopie i nie odpowiadam na pytania – powiedział tylko Krzysztof Ziemiec , gdy zapytaliśmy o to, czy wróci do prowadzenia głównego wydania "Wiadomości". Jak ustaliliśmy, już drugi raz od czasu śmierci Pawła Adamowicza wyjechał na urlop. Telewizyjne korytarze są pełne plotek na temat jego odejścia z głównego programu informacyjnego TVP.

Uderzyliśmy się we własne piersi?

Po programie Krzysztof Ziemiec poszedł na urlop. - Po tym wszystkim wziąłem urlop. Na razie postanowiłem się nie wypowiadać w żadnej sprawie. Nie komentuję plotek na temat swojego odejścia – mówił wtedy w rozmowie z Wirtualną Polską. Zniknął z ekranu na ponad tydzień. Wrócił na chwilę, by poprowadzić program "Minęła 20" przeprowadzić wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w Davos. Pod koniec rozmowy nawiązał do morderstwa Pawła Adamowicza i ostrego języka debaty publicznej. - Teraz widzowie mogą spytać, czy pan i ja uderzyliśmy się we własne piersi? – zapytał.