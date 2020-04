Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prezydent Andrzej Duda wydał oświadczenie

- W ostatnich godzinach dało się sytuację opanować. Ogarniętych pożarem było ok. 5 tys. hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nie doszło do zapalenia torfowisk, na razie płoną trawy, trzciny i zarośla. Strażacy są wspierani przez sześć samolotów i śmigłowce - zaznaczył prezydent. Dodał, że na szczęście straty ptactwa są znikome, nikt też nie został poszkodowany.

Susza. Rolnicy otrzymają odszkodowania

Wcześniej prezydent rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o tym, co zapowiedział w środowym wystąpieniu . Apelował do szefa rządu o wypłacenie odszkodowań dla rolników z zeszłoroczną suszę. Ten zapewnił go w czwartek, że pozostałe odszkodowania zostaną wypłacone.

Zdecydowana większość - 90 proc. - została już zrealizowana. - Przygotowujemy się też na to, aby obserwować i zabezpieczyć ewentualnej skutki tegorocznej suszy. Wiele wskazuje na to, że ona nastąpi. Od tego, jaki będzie jej wymiar, zależy tzw. deszczy majowych. Mam nadzieję, że deszcze będą padały - dodał prezydent.

Koronawirus w Polsce. Problemy rynku książki

Drugim tematem, który podjęli Duda i Morawiecki był Światowy Dzień Książki. - Rynek książki w ostatnim czasie przechodzi kryzys. Koronawirus spowodował, ze doszło do krachu. Ustaliliśmy z premierem i ministrem kultury narodowej, że polski rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o derogację prawną i wprowadzenie VAT-u na książki w wysokości zero procent, co doprowadzi do obniżenia cen książek na polskim rynku - zaznaczył prezydent.