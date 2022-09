Pożar USS Bonhomme Richard. Oskarżony marynarz zabrał głos

Ryan Sawyer Mays, marynarz amerykańskiego okrętu desantowego USS Bonhomme Richard, został oskarżony o wzniecenie pożaru w jednostce w 2020 r. W poniedziałek 19 września rozpoczął się jego proces w Naval Base San Diego. Oskarżony zabrał głos, zrzekając się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Poprosił także, by wyrok w jego sprawie wydał jedynie kpt. Derek Butler. Według prokuratury prowadzącej tę sprawę, Mays zachowywał się arogancko, kiedy dowiedział się, że na swój pierwszy rejs w U.S. Navy został oddelegowany do służby pokładowej po tym, jak nie udało mu się dostać do elitarnej grupy marynarzy Navy SEALs. Stąd też w ocenie biegłych, miał umyślnie doprowadzić do pożaru na pokładzie USS Bonhomme Richard. Obrońca wojskowy Maysa, porucznik Tayler Haggerty twierdzi, że przełożeni jego klienta uczynili go kozłem ofiarnym, by oskarżyć młodego mężczyznę o zniszczenie wartego miliard dolarów okrętu, podczas gdy ten był źle zarządzany przez starszych oficerów. W pożarze jednostki ucierpiało co najmniej 57 marynarzy. Akcja gaśnicza okrętu trwała cztery dni.