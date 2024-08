Pożar na składowisku. Słup dymu nad miastem

- To nie były odpady niebezpieczne. Mieliśmy to składowisko zidentyfikowane około miesiąca temu. To były bele odpadów przypominających celulozę, po prowadzonej tam działalności gospodarczej. Okoliczny teren jest rewitalizowany przez miasto, ale te odpady w tym miejscu dotąd pozostały - powiedział kpt. Radosław Rzepecki z Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej.