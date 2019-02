Pożar na rzymskim lotnisku Ciampino. Będzie zamknięte

Rzymskie lotnisko Ciampino odwołało środowe odloty i przyloty. Zostały przeniesiono na Fiumicino. Powodem jest niegroźny pożar, który wybuchł w magazynie.

Ciampino to drugie co do wielkości rzymskie lotnisko, z którego korzystają głównie tanie linie Ryanair i Wizz Air. We wtorek w terminalu pojawił się dym. Okazało się, że w magazynie palą się tektury. Kilkuset pasażerów ewakuowano na pobliski parking. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale anulowano wiele lotów tego dnia - donosi Reuters.