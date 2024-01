Pożar hali pod Warszawą. Z daleka widać kłęby gęstego dymu

Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i okolic z dużej odległości widzą gęste kłęby czarnego dymu, które unoszą się nad miastem. Obawy miejscowych nasiliły się, gdy okazało się, że pożar wybuchł w hali produkującej stretch, czyli folię do pakowania, co oznacza, że do atmosfery mogą dostać się toksyczne substancje z plastiku.