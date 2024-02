Powyborcza karuzela: Córka Róży Thun zatrudniona w ministerstwie. Tusk kazał ją wyrzucić

Tym razem, jak zauważa gazeta, premier Donald Tusk nie może się "zdać na ruletkę". "Jeden z polityków Lewicy opowiadał mi, że Włodzimierz Czarzasty przyszedł do Tuska z listą swoich kandydatów do rad nadzorczych z życzeniem, by Tusk tę listę klepnął, a premier miał mu powiedzieć, aby z tą listą nie przychodził" - ujawnia Dominika Wielowiejska.