Powstanie bariera wzdłuż lądowej granicy UE? Ruszyły prace Straży Granicznej

Elektroniczna bariera na granicy

W tym celu rozpoczęły się pierwsze prace wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej z obwodem kaliningradzkim. Długość tego odcinka to ok. 200 kilometrów. Prace kontroluje Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. - Trwają prace w terenie, gdzie weryfikujemy, jak będzie przebiegać perymetria i typujemy obiekty, w których będą zainstalowane urządzenia do odbioru sygnałów. Chodzi o sygnały, które będą przekazywane bezpośrednio po nielegalnym przekroczeniu granicy przez osoby albo pojazdy - wyjaśnia mjr Mirosława Aleksandrowicz.