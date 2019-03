Powstała pierwsza kancelaria LGBT. Będą pozywać za określenie "pedał" i "zboczeniec"

Chcą dobrać się do skóry każdemu, kto publicznie, nawet w internetowym komentarzu, nazwie osobę homoseksualną "pedałem" czy "zboczeńcem". Od lutego działa kancelaria prawna wyspecjalizowana w sprawach walki o prawa społeczności LGBT.

Przeciwko wojewodzie lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi został skierowany prywatny akt oskarżenia przez organizatora Marszu Równości w Lublinie. To za nazwanie imprezy promocją "zboczenia, dewiacji i wynaturzeń". 16 osób LGBT czuje się pokrzywdzonych słowami i żąda przeprosin od Kai Godek, działaczki fundacji "Życie i rodzina". Na antenie Polsatu stwierdziła, że jeśli ktoś jest homoseksualny, to jest "zboczeńcem".

Będą przepraszać

- Mam nadzieję, że w tych sprawach zapadną wyroki korzystne dla gejów i lesbijek. Dojdzie do przesunięcia granic ochrony przed mową nienawiści względem osób LGBT. Używanie słów znieważających osoby homoseksualne nie jest przejawem realizacji wolności słowa czy prawa do krytyki, lecz poniżającym, wyszydzającym i szkalującym godność człowieka zachowaniem. Autorzy takich wypowiedzi powinni przepraszać - zapowiada mec. Mazurczak.

Rodzicami są dwie mamy. To już oficjalnie, w Polsce

Założycielka kancelarii Anna Mazurczak to była współpracowniczka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Drugi z adwokatów Paweł Knut to współpracownik Kampanii Przeciw Homofobii. To oni doprowadzili do ukarania drukarza z Łodzi, który powołując się na konserwatywne poglądy odmówił wydrukowania ulotek fundacji LGBT. Za ich sprawą jedna ze szkół została zmuszona do publicznych przeprosin ucznia, który doświadczał prześladowań ze względu na swoją homoseksualną orientację.