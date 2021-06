Powrót Tuska? Schetyna zaskoczył. Dał do zrozumienia, co o tym sądzi

Jego opinia na temat ewentualnego powrotu byłego lidera jest jednak o tyle ciekawa, że kiedyś obu polityków poróżnił duży konflikt. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, gdy Schetyna był wicepremierem i szefem MSWiA w pierwszym rządzie Tuska. Stracił on jednak swoje stanowisko w związku z tzw. aferą hazardową. Od tamtego czasu Schetyna był poza głównym nurtem w partii. Zmieniło się to dopiero po wyjeździe Tuska do Brukseli, gdy został on szefem Rady Europejskiej.