Powrót Tuska i rozpad koalicji Zjednoczonej Prawicy? Jest nowy sondaż

Co rozpad Zjednoczonej Prawicy oznaczałby dla pozostałych frakcji? Koalicja Obywatelska mogłaby zyskać 16,8 proc. głosów. Według Polsat News, korzyści odniosłaby również Lewica, której przypadłby co dziesiąty głos. Konfederacja zaś mogłaby liczyć na 8 procent poparcia. PSL-Koalicja Polska weszłaby do Sejmu z 5-cio procentowym wynikiem.