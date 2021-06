Powrót Schetyny do zarządu PO. Były lider zwiększa swoje wpływy w partii

Więcej szczegółów przekazał poseł KO Piotr Borys, bliski współpracownik Schetyny. - Przewodniczący Jarosław Duda, który pełnił tą funkcję od ponad 2,5 roku zrezygnował, argumentując ją faktem, że łączenie funkcji europosła i szefa regionu, w kontekście przygotowań do przyszłych wyborów samorządowych i parlamentarnych jest trudne do pogodzenia. On łączył to przez te ostatnie dwa lata, ale uznał, że warto podjąć ten krok, przekazując kierowanie regionem w ręce Grzegorza Schetyny, byłego przewodniczącego Platformy - powiedział Borys.