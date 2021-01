Powrót dzieci do szkół. Przemysław Czarnek: chcemy mieć szansę

W rozmowie z PR24 minister edukacji i nauki stwierdził, że "rząd nie wprowadza obostrzeń, ponieważ są dobre, tylko dlatego, że dają one szanse na powrót do normalności". - Dlatego należy przestrzegać wszystkich reżimów sanitarnych i obostrzeń. Chcemy mieć szansę na to, by dzieci wróciły do szkół po 17 stycznia, przynajmniej w klasach 1-3 - mówił Przemysław Czarnek.