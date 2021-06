Powrót Donalda Tuska. Joanna Scheuring-Wielgus ma teorię

- Te powroty Donalda Tuska to już jest trochę jak dzień świstaka. To nie pierwszy raz kiedy chce wrócić do polskiej polityki. Tylko Donald Tusk wie, jaką podjął decyzję, bo na pewno jakąś podjął. Ja uważam, że każda siła na opozycji jest dobra dla nas. My na Lewicy robimy swoje, nie oglądamy się na to, co się dzieje w PO, która ma swoje turbulencje i swoje kłopoty. Opozycja musi być silna. Trzymam kciuki na każdego gracza po stronie demokratycznej, bo być może wybory na jesieni - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) w programie "Tłit". Mówiąc o przedterminowych wyborach, dodała: "Kaczyński wie, że PO jest w nieciekawej sytuacji. Nieprzypadkowo Tusk się nagle pojawił. Jeśli w ogóle Tusk będzie chciał się pojawić, to na ostatniej prostej. Być może też ma jakieś przeczucie, że może do tego dojść na jesieni".