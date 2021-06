Powrót Donalda Tuska. Aleksander Kwaśniewski zabrał głos

- Przyjdzie dzień, kiedy nam wprost, a nie ezopowym językiem, powie, czy wraca, czy nie wraca i jak wyobraża sobie walkę o to, żeby PO nie zeszła z pola historii. Myślę, że on się sam waha. Jego wypowiedzi traktuje jako badanie terenu - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit" o możliwym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. - Pytanie nie tyle czy wracać do tej polityki, która przez lata się zmieniła, ale jaka to miałaby być rola. Zostać przewodniczącym partii? Jeżeli Donald Tusk czuje w sobie taką siłę, emocje, to być może to jest rozwiązanie. Ale być może wolałby zostać w miejscu doradcy, komentatora - zwrócił uwagę Kwaśniewski.