Powrót do szkoły. Tak to wyglądało w ubiegłym roku. Tłum i chaos

Wrzesień 2019 roku. Uczniowie i pracownicy szkół średnich doskonale pamiętają ubiegłoroczny powrót do szkoły. A wyglądał on tak:

Kolejki, tłumy i chaos. Tak relacjonowali swoje pierwsze dni w szkołach uczniowie. Przepełnione były klasy, w których często brakowało krzeseł. Tłumy zbierały się jednak szczególnie na przerwach, podczas których przemieszczenie się do drugiej klasy graniczyło z cudem. Kolejki tworzyły się nawet do toalet.

To wszystko to efekt podwójnego rocznika, który po likwidacji gimnazjów rozpoczął naukę w szkołach średnich.

Powrót do szkoły. "Ubiegły rok to było apogeum"

Kasia doskonale pamięta ubiegłoroczny wrzesień. - O tak, zdecydowanie szkoła była przeładowana. W liceach zawsze było mało miejsca, ale rok temu to było apogeum. Codziennie, na każdej przerwie, ogromny tłum złożony z nauczycieli i uczniów próbował przemieścić się z sali do sali - wspomina tegoroczna maturzystka.

I mówi, że zdjęcia, które krążyły wówczas w sieci, idealnie oddają to, jak wyglądały korytarze szkolne. - Jeszcze jak wszyscy szli zgodnie z zasadami ruchu, w górę po jednej stronie, w dół po drugiej, to jest okej. Ale zawsze znalazł się ktoś, kto tego nie przestrzegał. Dodatkowo uczniowie na tych schodach się zatrzymywali, witali, rozmawiali. 5 minut zajmowało dojście z ostatniego piętra na sam dół, a przerwa ma 10 minut - opowiada Kasia.

- Kolejki do toalet to też była tragedia. Wychodziły aż za drzwi. Jak sie na poczatku przerwy do toalety nie poszlo to sie nie zdazylo. Albo spóźniało się na lekcję - dodaje.