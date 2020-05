Powrót do szkoły. Są jasne wytyczne MEN, GIS i Ministerstwa Zdrowia

Kiedy do szkoły? Uczniowie klas 1-3 będą mogli wrócić do placówek już 25 maja. Nie będzie to jednak obowiązkowe. Ministerstwo przekazało również, że w placówkach nie będzie realizowany program nauczania. Uczniom będzie zapewniona opieka w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktycznymi.