Powrót do szkoły. Prof. Andrzej Horban uspokaja rodziców dzieci klas I-III

Rząd ogłosił w poniedziałek, że uczniowie klas I-III od 18 stycznia wracają do szkół. Czy decyzja ta nie wpłynie negatywnie na walkę z epidemią koronawirusa? Wielu obawia się, że liczba odnotowywanych dziennie zakażeń może drastycznie wzrosnąć, przez co zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia. - Zaczynamy od grupy osób, która najmniej choruje, najmniej jest narażona na zachorowanie i prawdopodobnie będzie grupą, która będzie też najmniej zarażała - tłumaczył w programie WP "Newsroom" prof. Andrzej Horban, specjalista z zakresu chorób zakaźnych. Główny doradca premiera ds. epidemii podkreślił, iż uważa, że powrót do nauczania stacjonarnego jest bezpieczny, przekonując, że sam posiada wnuczki w wieku szkolnym.

