Powrót do szkoły. Opozycja rozpoczyna kontrole w kuratoriach oświaty, PiS murem za ministrem edukacji

Powrót do szkoły. PiS chce uniknąć debaty nad wnioskiem Lewicy o odwołanie ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Debata - w teorii - mogłaby się odbyć jeszcze przed zapowiadaną na przełom września i października rekonstrukcją rządu. Tymczasem Lewica nie odpuszcza: - Przeprowadzimy kontrole w kuratoriach w każdym województwie - zapowiada w rozmowie z Wirtualną Polską posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Klub parlamentarny Lewicy wniosek o wotum nieufności wobec ministra Piontkowskiego zaprezentował w Sejmie 1 września - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

- We wniosku o wotum nieufności wobec ministra Piontkowskiego nie chodzi o wymierzenie kary, zemstę czy wyraz antypatii wobec szefa MEN, ale o odpowiedzialność za polską szkołę i oświatę - tłumaczy dziennikarzowi Wirtualnej Polski Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, członkini sejmowej komisji edukacji z ramienia Lewicy.

Jak dodaje: - Szkoła znalazła się dzisiaj przed szeregiem wyzwań, co do których mamy przekonanie, że minister Piontkowski nie jest i nie będzie w stanie im sprostać. Dlatego chcemy złożyć wniosek o jego odwołanie.

Powrót do szkoły. Opozycja chce dymisji ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego

Procedura uchwalania wniosku o wotum nieufności wobec członka rządu musi przejść przez określone w prawie etapy.

Wniosek o uchwalenie wotum nieufności w formie pisemnej może złożyć na ręce marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów - dlatego Lewica będzie potrzebować podpisów posłów Koalicji Obywatelskiej (sam klub Lewicy liczy 49 posłów).

Gdy te podpisy uda się zebrać - a najpewniej tak się stanie, bo, jak słyszymy, inicjatywę poprze i Koalicja Obywatelska, i prawdopodobnie PSL - wniosek musi zostać zaopiniowany przez właściwą komisję sejmową - w tym przypadku przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży. Następnie marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia premiera i prezydenta o wpłynięciu wniosku. Głosowanie nad wnioskiem o wotum musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od jego złożenia.

Sejm w tym miesiącu zbiera się tylko raz - 16 i 17 września. Tak wynika z dostępnego kalendarium. Czy do tego czasu uda się Lewicy zebrać podpisy pod wnioskiem, a jeśli tak - to czy komisja edukacji zdąży go zaopiniować? Z tym może być problem.

Jak wynika ze strony Sejmu, w najbliższym czasie nie są planowane posiedzenia komisji. Przewodniczy jej posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, która - zgodnie z przyjętą przez PiS linią - nie ma dziś politycznego interesu, by taką komisję zwoływać.

- Nie chcemy podburzać i tak napiętej już atmosfery związanej z powrotem dzieci do szkół. Polityczna awantura we wrześniu o odwołanie ministra edukacji nie służyłaby absolutnie nikomu - słyszymy w partii rządzącej.

Sami wnioskodawcy zdają sobie sprawę z przeszkód. Nie tracą jednak nadziei. - Sejm prędzej czy później będzie musiał się zająć naszym wnioskiem. Czy stanie się to przed zapowiadaną rekonstrukcją? Nie wiem. Być może wniosek o odwołanie szefa MEN będzie elementem presji, która pomoże odsunąć Dariusza Piontkowskiego od obowiązków - mówi nam posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przedstawiciele partii rządzącej wzruszają ramionami. - Mogą sobie składać wnioski, a i tak nic z tego nie będzie. Paradoksalnie koleżanki i koledzy z Lewicy pomogli Darkowi, bo zmusili nas do jego obrony - odpowiada polityk PiS.

O taktyce PiS w tej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Minister Piontkowski musi zmagać dziś się z najbardziej palącym problemem ostatnich tygodni, jeśli nie miesięcy. Politycy opozycji twierdzą: to wszystko dzieje się za późno.

- Od marca, kiedy zostały zamknięte szkoły, minister edukacji zachowywał się tak, jakby miał wielomiesięczne wakacje. Nie została przygotowana obiecywana ujednolicona platforma e-learningowa, która będzie potrzebna, gdy szkoły będą musiały przechodzić w system edukacji mieszanej czy też całkowicie zdalnej. Nie zostali przeszkoleni nauczyciele, mimo że minister Piontkowski deklarował i obiecywał, że wykorzysta czas wakacji na takie działania. Nie zrobił nic. Nie ma zaufania nauczycieli, rodziców, uczniów - wylicza w rozmowie z WP posłanka Dziemianowicz-Bąk.

EASTNEWS Powrót do szkoły. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (EASTNEWS)

Członkini komisji edukacji podkreśla, że na czele MEN powinna stanąć osoba "kompetentna, pracowita, odważna, energiczna, zdolna nadrobić wszelkie braki i zaniedbania ze strony obecnego kierownictwa resortu". - Brak zmiany na stanowisku ministra edukacji będzie oznaczał, że nic się nie zmieni - mówi posłanka Lewicy.

I przyznaje, że widzi po stronie PiS osoby, które - jej zdaniem - są znacznie bardziej kompetentne od Dariusza Piontkowskiego.

- Zaskoczę pana, ale tak, widzę po stronie PiS osoby, które dają nadzieję, że lepiej sprawdziłyby się w roli ministra edukacji. Nazwisk na razie nie zdradzę - mówi nam Dziemianowicz-Bąk.

Dodaje, że zrobi to, gdy dojdzie do debaty nad odwołaniem obecnego szefa MEN. - Trzeba to powiedzieć wprost: król jest nagi. Premierze, odwołaj ministra Piontkowskiego - apeluje parlamentarzystka Lewicy.

Powrót do szkoły. Kontrole w kuratoriach oświaty w całej Polsce

Według informacji Wirtualnej Polski, to nie koniec działań przedstawicieli opozycji w związku z sytuacją w oświacie.

Jak się dowiadujemy, posłanki i posłowie rozpoczną w tym tygodniu interwencje oraz kontrole poselskie w kuratoriach oświaty w całej Polsce. Być może wejdą także z kontrolą poselską do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej - tak, jak było to w przypadku resortu zdrowia, w którym kontrole przeprowadzali w ostatnich miesiącach parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

- Chcemy dowiedzieć się , jak dokładnie wyglądał plan przygotowawczy i co zostało wykonane. Chcemy poznać plany resortu na kolejne tygodnie i miesiące. Bo dzisiejsze wytyczne będą miały swoje określone skutki. MEN nie wykonuje swoich zadań, dlatego to my musimy dziś niejako zastąpić w działaniu ministra edukacji - tłumaczy nam Dziemianowicz-Bąk.

W politycznych kuluarach w ostatnich tygodniach wielokrotnie mówiło się o możliwej dymisji ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. Dyskusja na tym tle toczyła się w cieniu spodziewanego chaosu związanego z powrotem dzieci do szkół.

Z rządu - w czasach kryzysu pandemicznego oraz zapalnej sytuacji na Białorusi - odeszli niedawno minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Niektórzy spekulowali, że na przełomie września i października - kiedy planowana jest rekonstrukcja rządu - Radę Ministrów może opuścić również szef resortu edukacji.

Nieprzychylni szefowi MEN politycy obozu władzy przekonywali, że Piontkowski miał być rzekomo zmęczony ciągłym gaszeniem pożarów w oświacie w czasach pandemii COVID-19. I że nie widzi mu się pozostawać dłużej na ministerialnym stanowisku.

On sam nie wysyłał publicznie takich sygnałów; przez cały czas zapewniał - i robi to nadal - że priorytetem dla niego jest przygotowanie systemu oświaty do nowego roku szkolnego. Związek Piontkowskiego z resortem i jego podejście do pracy ciekawie tłumaczy jeden z ważnych polityków PiS: - Darek nie odejdzie przed rekonstrukcją, a takie plotki pojawiały się dlatego, że z funkcji "przed czasem" ustąpili Szumowski z Czaputowiczem. Tyle że między nimi a Darkiem jest istotna różnica: Darek to człowiek krew z krwi, kość z kości PiS-u. Lojalny, pracowity. Szumowski i Czaputowicz to inna bajka, ludzie niezwiązani z partią. Mogli odejść, bo nic ich z nami nie wiązało. A Piontkowski w ciężkich czasach roboty nie zostawi, będzie robił swoje do końca - przekonuje rozmówca z partii rządzącej.

Powrót do szkoły. Co dalej z szefem MEN

Badanie IBRiS dla Wirtualnej Polski z sierpnia pokazało, że aż 42,4 proc. Polaków uważa, iż szkoły nie są przygotowane na rozpoczęcie roku. Między innymi dlatego szef MEN przypuścił kontrofensywę, starając się choć w części uspokoić społeczne nastroje.

Piontkowski od kilkunastu dni właściwie nie wychodzi z mediów. Kilka razy w tygodniu organizuje konferencje prasowe, na których długo tłumaczy decyzje podjęte w związku z otwarciem szkół. Udziela wywiadów redakcjom od prawa do lewa, nie unika konfrontacji z dziennikarzami.

Sam minister w rozmowach z mediami zmuszony jest zbywać spekulacje dotyczące jego ewentualnego odejścia z rządu. - Spokojnie podchodzę do tematu. Każdy minister jest do dyspozycji premiera - powiedział kilka dni temu w programie "Newsroom" WP szef resortu edukacji.

Jak słyszymy, Piontkowski może liczyć na wsparcie szefa rządu. A także prezesa PiS.