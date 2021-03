Powrót do szkoły. Kiedy uczniowie wrócą do szkolnych ławek?

Jeszcze parę dni temu Piotr Müller, rzecznik rządu, podkreślił, że rząd nie ma jednego scenariusza na powrót do szkół. W jego ocenie nie można wykluczyć, że odpowiedź na pytanie "do kiedy zamknięte są szkoły" poznamy dopiero w maju, a nawet w czerwcu.

Oznaczałoby to, że uczniowie starszych klas wrócą do szkół tylko na kilkanaście dni, albo nie wrócą wcale.

Część uczniów martwi się, czy szkoły będą zamknięte do końca roku 2021. W mijającym tygodniu odbyła się konferencja, podczas której Przemysław Czarnek przedstawił plany rządu odnośnie powrotu dzieci do szkół.

Minister wypowiedział się również na temat ewentualnego powrotu dzieci do szkół. - Czekam na to, żeby uczniowie (...) i studenci mogli wrócić do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków na razie nie ma. Póki co przygotowujemy się - powiedział Czarnek.