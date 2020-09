Powrót do szkoły. Dzieci czekają w długich kolejkach. Rodzice oburzeni: "Obłęd"

Rok szkolny ruszył pełną parą. Uczniowie wrócili do szkół, a nauczanie odbywać się musi zgodnie z przepisami sanitarnymi. Swoje wytyczne przedstawiło również Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jedną z wprowadzonych zmian jest zasada mierzenia temperatury dzieciom, które przychodzą na lekcje. MEN zarekomendowało, żeby każda placówka wyposażona była w termometr, najlepiej bezdotykowy. Władze resortu ogłosiły też, że przekażą 20 tys. sztuk takich urządzeń do szkół w całym kraju.

- Może na późniejsze godziny jest luźniej. Ale tu co najmniej 15 minut stania. Plus dziecko potrzebuje tak z 5 minut na dojście do szatni i przebranie się. Więc nie żadne: "bądźcie nie wcześniej niż 10 minut przed początkiem zajęć, wtedy odbieramy dzieci z szatni", tylko praktycznie 30 minut - jeśli lekcje startują 7:30 - opowiada zatroskany ojciec.