Szkoły wracają do pracy. Dariusz Piontkowski podsumował pierwsze dni

- Przytłaczająca większość dyrektorów szkół bardzo dobrze poradziła sobie z nowymi procedurami - oświadczył Piontkowski. Dodał, że mają prawo wprowadzić dodatkowe obostrzenia w szkołach. - Część z nich się na to zdecydowała - podkreślił. Dodatkowo powiedział, że "mierzenie temperatury nie jest obowiązkiem wprowadzonym przez ministerstwo".

– Mówiliśmy o dodatkowych kilku milionach litrów płynów dezynfekujących bezpłatnie dostarczanych do szkół, wystarczyło, aby placówki zgłosiły takie zapotrzebowanie w Ministerstwie Zdrowia i z tego co wiemy, większość placówek to zrobiła. Mamy sygnały od dyrektorów, że tych płynów jest dużo. Wystarczy na wiele tygodni, a nawet na wiele miesięcy – mówił Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej.