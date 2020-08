Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski nie ma obaw przed startem roku szkolnego. "Same budynki nie zarażają"

W marcu rząd zdecydował o zamknięciu szkół. Była to jedna z pierwszych decyzji po wybuchu pandemii koronawirusa. Miała ona zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Kilka dni temu minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że dzieci wrócą do szkół wraz ze startem nowego roku szkolnego. To oznacza, że powrót do szkoły nastąpi 1 września.