Powrót do szkoły. Co z maturą i egzaminem ósmoklasisty? Szef ZNP: jestem zaniepokojony

Matury mają zostać przeprowadzone w terminie od 4 do 20 maja. Wcześniej rozpoczną się egzaminy próbne dla ósmoklasistów - potrwają od 17 do 19 marca. Ten "prawdziwy" absolwenci klas ósmych zdawać będą od 25 do 27 maja - przypomina serwis wprost.pl.