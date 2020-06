Koronawirus na maturze. Nauczyciele i uczniowie na kwarantannie

Koronawirus na maturze. 30 osób objętych kwarantanną

Kwarantanną objęte zostały osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonym. W zespole szkół to 26 uczniów oraz dwoje nauczycieli. W LO - troje uczniów i nauczyciel. - Zakażony koronawirusem nauczyciel to pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Tam jednak od dawna pracował on zdalnie i nie miał kontaktu z personelem ani z uczniami - podaje dziennik.