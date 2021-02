Powrót do szkoły. Bartosz Arłukowicz kreśli czarny scenariusz

- Mam takie poczucie, że niestety nasze dzieci (starszych klas - przyp. red.) pozostaną w trybie nauki online do końca roku szkolnego, co jest fatalną informacją. Po pierwsze - jakość tej nauki, po drugie - ta obezwładniająca samotność naszych dzieci. To coś, co mnie przeraża i zasmuca - mówił były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit". - My, dorośli, najprawdopodobniej potrafimy sobie z tym poradzić lepiej, umiemy przywyknąć do pewnych sytuacji. Małe dzieci znoszą to tragicznie - wskazał.

