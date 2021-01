Powrót do szkół. Zakopane. "Dziecko już wczoraj pakowało plecak"

Ferie się skończyły. Dzieci z klas I-III wznowiły w poniedziałek naukę w szkołach. Co na temat powrotu do stacjonarnego nauczania sądzą uczniowie i ich rodzice? Reporter WP Klaudiusz Michalski zbierał ich opinie w Zakopanem. Przypomnijmy, że to właśnie tam burmistrz zdecydował się przełożyć rozpoczęcie roku szkolnego z 1 na 28 września. - Wrzesień to sezon turystyczny w Zakopanem. Uważaliśmy, że wymieszanie się uczniów z turystami, chociażby w komunikacji miejskiej czy na szlakach górskich, nie jest najlepszym pomysłem. Myślę, że mieliśmy wtedy rację - tłumaczył kilka dni temu burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. - Sanepid nie pozwolił nam jednak na to, abyśmy poszli swoją drogą i musieliśmy się dostosować do zaleceń. Krótko potem okazało się, że szkoły i tak trzeba zamknąć - dodał. Uczniowie są szczęśliwi z powrotu do szkół. - Dziecko już wczoraj pakowało plecak - opowiada jedna z mam. Część rodziców ma jednak mieszane uczucia.

