Powrót do szkół. Przemysław Czarnek: szkoły gotowe na piątkę z plusem

Polityk PiS próbował także uspokoić rodziców przed ewentualnymi obawami. - Każdego dnia do godz. 13, będą spływać do ministerstwa wszelkie dane dotyczące tego, co się dzieje w poszczególnych szkołach jak i o frekwencji uczniów oraz powodów z jakich ich w szkole nie ma. Jeśli będzie to z powodu koronawirusa, to będzie sygnał, żeby podejmować odpowiednie działania - zapowiedział minister.

Były wojewoda lubelski przekazał, że wśród przetestowanych 80 tys. nauczycieli i pracowników szkół wykryto zaledwie 2 proc. przypadków zakażenia . - Jeśli będzie taka konieczność, będziemy powtarzać tę akcję (testowania nauczycieli - red.) - dodał. Oznacza to, że zakażonych jest ok. 1200 nauczycieli. Resort uruchomił techniczną infolinię, która ma pomóc w nauczaniu zdalnym.

Przemysław Czarnek był także pytany o to, kiedy pierwsi nauczyciele zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19. Wiele analiz wskazuje na to, że taka akcja może ruszyć dopiero w kwietniu - tuż przed okresem egzaminacyjnym. - Walczę o to, by wszyscy nauczyciele byli zaszczepieni, ale w pierwszej kolejności musimy zaszczepić medyków i seniorów (...). Dążymy do tego, by już na przełomie lutego i marca były możliwe szczepienia części nauczycieli - dodał polityk.