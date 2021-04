Polska zmaga się z trzecią falą koronawirusa, tymczasem pojawiają się pytania, kiedy uczniowie wrócą do szkół. Głos w tej sprawie zabrał minister Przemysław Czarnek, który podał wstępny termin.

Powrót do szkół? Przemysław Czarnek podał wstępny termin

Przemysław Czarnek był gościem na antenie Polskiego Radia 24. Minister edukacji był pytany o to, czy uczniowie zakończą rok szkolny w placówkach oświaty.

- Jestem przekonany, że ten rok szkolny dokończymy w szkołach, wrócimy do nauki stacjonarnej w przedszkolach i szkołach - odparł Czarnek i dodał, że duży wpływ ma akcja szczepień prowadzona wśród nauczycieli.

- To zaszczepienie nauczycieli powoduje, że prawdopodobnie jeszcze w kwietniu uruchomimy nauczanie stacjonarne, być może całej podstawówki - dodał minister.

Czarnek oświadczył również, iż jest przekonany, "że jeśli trzecia fala ustąpi, to nastąpi częściowe otwarcie uczelni". - Będę zachęcał rektorów, by przywracać naukę stacjonarną na szerszą skalę i by sesja letnia odbywała się w trybie stacjonarnym - podkreślił minister.

Przypomnijmy: w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przedłużył obostrzenia do 18 kwietnia. Jednocześnie poinformował, że "powrót dzieci do szkół to priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń".

- Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych - zapowiedział minister Niedzielski.

Jak dodał, ma nadzieję, że powrót dzieci do szkół nastąpi jeszcze w kwietniu. - Przedszkola oczywiście wróciłyby do funkcjonowania w trybie zwykłym, zaś klasy I-III szkół podstawowych co najmniej w trybie hybrydowym - podkreślił minister zdrowia.

Podczas rozmowy z Przemysławem Czarnek przywołano słowa wiceministra Tomasza Rzymkowskiego, który stwierdził, że "nie ma takiego pojęcia jak prawa zwierząt, ponieważ zwierzęta nie mają zdolności do czynności prawnych". Czarnek zgodził się z tymi słowami.

- Zwierzę nie jest podmiotem prawa, jeśli ktoś tak mówi (o prawach zwierząt - przyp. red.), to fałszuje rzeczywistość - stwierdził minister edukacji.

Portal OKO.press podał niedawno, że w miejsce Polskiej Akademii Nauk miałby powstać Narodowy Program Kopernikański. List krytykujący pomysł rozesłał prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Do sprawy odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który zdementował pojawiające się doniesienia ws. likwidacji PAN.

- Państwową Akademię Nauk czeka reforma. Jednym z autorów koncepcji reformy PAN jest prof. Duszyński, jej prezes. Gdy dowiedziałem się, że mam zlikwidować PAN, przestraszyłem się, że mam taką moc sprawczą - mówił minister na antenie Polskiego Radia 24.

- Likwidacja PAN to żart i news na prima aprilis, ale ktoś spóźnił się z nim o tydzień. Jestem zaskoczony, a te autolęki prezesa PAN są niepokojące. W Ministerstwie Edukacji i Nauki nie ma takiego pomysłu - dodał, podkreślając, że prof. Duszyński powinien sobie zadać pytanie, czy nadal powinien być prezesem Akademii.

- Konstruowanie domysłów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, jest niepokojące - stwierdził Czarnek.