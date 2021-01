Powrót do szkół? Przemysław Czarnek mówi o kluczowych dniach

- Powrót do szkół zależy od tego, jak mniej więcej do wtorku, środy, będzie rozwijać się pandemia koronawirusa - powiedział w rozmowie z PR1 Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zaznaczył, że wtedy miną 2 tygodnie od okresu świąteczno-noworocznego i być może dojdzie do wzrostu zachorowań. W takim wypadku powrót do szkoły będzie niemożliwy.