Powrót do szkół możliwy w kilku województwach?

Kiedy powrót do szkół?

W piątek odbyła się dyskusji rządu z przedstawicielami Rady Medycznej. Głównym tematem wielogodzinnego piątkowego spotkania był powrót dzieci do szkół.

- Zarówno rząd, jak i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rada Medyczna mają świadomość, że dzieci muszą wracać do szkół - stwierdziła prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doradza rządowi.

Afera szczepionkowa. Lekarz: za dużo wagi przywiązuje się do tego incydentu

- Wiemy doskonale, z jakimi problemami natury psychicznej i psychologicznej muszą mierzyć się dzieci, jak i całe rodziny, z uwagi na pandemię. Przedłużanie zamknięcia szkół musi się skończyć i w zgodzie oraz w zrozumieniu pracujemy nad tym, aby powrót dzieci do szkół był bezpieczny – dodała prof. Marczyńska.

Powrót do szkół w kilku województwach? To jeden z wariantów

Prof. Marczyńska przyznała, że pod uwagę branych jest kilka wariantów powrotu uczniów do szkół. Każdy z nich dotyczy jednak tylko klas I-III szkoły podstawowej. Analizowana jest możliwość pewnego pilotażu takiego rozwiązania, a mianowicie np. wznowienie nauki w kilku województwach, w których wskaźniki zakażeń są najniższe.

Pewne jest to, że gdy dzieci wrócą do tych szkół to w wysokim reżimie sanitarnym, grupy nie będą miały ze sobą kontaktu, a każdą z nich będzie opiekował się jeden nauczyciel.