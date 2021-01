Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Przemysław Czarnek podaje terminy decyzji

- Przygotowujemy się na ten najbardziej prawdopodobny wariant, czyli powrót do szkoły klas I-III - powiedział w rozmowie z TV Republika Przemysław Czarnek. Minister edukacji narodowej dodał: "już w piątek będziemy informować dyrektorów, jakie są wstępne decyzje".

Jak zaznaczył, ostateczne rozwiązania zostaną wypracowane w przyszłym tygodniu. Czarnek podkreślił, że powrót dzieci do szkół nie może być uzależniony od wyszczepienia nauczycieli na COVID-19.

- Natomiast chcemy w przyszłym tygodniu przetestować wszystkich nauczycieli z klas I-III, którzy będą wracać do szkół wraz z dziećmi, jeśli to się powiedzie. Chcemy zrobić testy na koronawirusa po to, żeby osoby, które są ewentualnie zakażone, nadal przebywały w domach - dodał.