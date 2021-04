Powrót do szkół jednak możliwy? "Maseczki to jedno z rozwiązań"

Epidemia koronawirusa trwa. Czy w tym roku dzieci wrócą jeszcze do szkoły? O komentarz poprosiliśmy prof. Miłosza Parczewskiego z Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze. - My jesteśmy na tym etapie, kiedy powinniśmy dać jasne komunikaty. Jeżeli częstość zakażeń spadnie np. poniżej 60 osób na 100 tys. mieszkańców w okresie dwutygodniowym, wtedy otwieramy częściowo szkoły. Nie ma jeszcze takich decyzji - powiedział ekspert w programie WP "Newsroom". Profesor podkreślił, że jest zwolennikiem regionalizacji obostrzeń. - Są miejsca, regiony, województwa, gdzie ta sytuacja epidemiczna jest lepsza i gorsza - tłumaczył. Czy gdy dzieci wrócą do szkół, powinny nosić w nich maseczki ochronne? - U dzieci starszych powyżej 16. roku życia można by to rzeczywiście rozważyć. Tylko tyle, że ciężko jest nosić maskę przez kilka godzin dziennie (…). Byłoby to jedno z rozwiązań - mówił Parczewski.

Rozwiń