Powrót do szkół. 53-letnia Aldona po zabójstwie córki opiekuje się wnukami i chorą matką. "Boję się o ich życie i zdrowie"

Aldona obawia się zakażenia koronawirusem ze względu na zdrowie i życie matki, swoich wnuków i samej siebie. Na co dzień dba o to, aby chłopcy bawili się tylko między sobą, zachowuje dystans w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, cała rodzina z domu wychodzi w maseczkach ochronnych. Aldona niepokoi się, że jej starania o bezpieczeństwo rodziny pójdą na marne, kiedy dzieci wrócą do szkoły.

Aldona w pierwszej kolejności myśli o przyszłości swoich wnuków i zdrowiu matki, bo to im poświęca całe swoje życie. - Jeżeli zostanę zakażona koronawirusem i będę musiała pojechać do szpitala, to co stanie się z dziećmi? Trafią do domu dziecka? Do rodziny zastępczej? To będzie dla nich kolejna trauma po śmierci matki - martwi się Aldona. - Jestem rozgoryczona - dodaje.