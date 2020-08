Koronawirus w Polsce. Powrót do szkół. Szef MEN ocenia

- Ta forma była wyjściem awaryjnym. W mojej opinii w większości wypadków to kształcenie jest mniej efektywne niż standardowy kontakt nauczyciela z uczniem - powiedział w "Sygnałach Dnia" Dariusz Piontkowski o skuteczności nauki zdalnej. Zauważył, że rodzice szczególnie młodszych dzieci musieli się bardzo zaangażować w edukację. Mówił także o starszych uczniach, których trzeba było motywować do nauki. - Widać to było po wynikach matur - stwierdził.