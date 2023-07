Powrót do skażonej strefy. Polacy w Fukushimie

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, po raz kolejny wybrali się do Fukushimy. To tu 11 marca 2011 roku w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima Dai-Ichi w wyniku tsunami doszło do serii wypadków jądrowych siódmego, maksymalnego stopnia. Dzięki procesowi dekontaminacji w strefie stało się możliwe zobaczyć wcześniej niedostępne miejsca. To pierwszy odcinek z serii materiałów z drugiej wyprawy do Fukushimy, m.in. do czerwonej strefy. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych. Wspieraj ekipę Urbex History na Patronite.