Powolna pomoc z USA. Zełenski: Rosja to doskonale rozumie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznaje, że pomoc USA napływa do jego kraju powoli. W związku z tym Kijów nie może skutecznie bronić wschodniej części swojego kraju. - Rosja doskonale to rozumie. Robią to, co robią z Charkowem i jadą na północy, aby rozciągnąć front - mówi w rozmowie z brytyjskim "The Guardian".