Powódź na południu Polski. Ludzie odmawiają ewakuacji

– To są trudne działania, szczególnie przy panujących na zalanych terenach warunkach atmosferycznych. Trzeba do tych osób podlecieć, ustawić się w dobrym miejscu, zejść do nich, zabezpieczyć, wciągnąć na górę i "przefrunąć" w bezpieczne miejsce, po czym odlecieć po kolejne osoby. Jest to znacznie bardziej czasochłonne aniżeli możliwość wcześniejszej ewakuacji lądowej czy nawet tej późniejszej - przez podpłynięcie łódką – ocenia nasz policyjny informator. Od początku dramatycznej sytuacji na południu Polski służby ewakuowały ok. 3200 osób.