"Powinien zniknąć z życia publicznego". Sejm oburzony nową aferą ws. Mejzy

Kolejne kontrowersje wokół Mejzy nie budzą już zdziwienia wśród polityków przyszłej koalicji rządzącej. - To jest osoba, która nie powinna występować na liście jakiegokolwiek ugrupowania, które się szanuje. Ale PiS jest taki jak Mejza i bierze pełną odpowiedzialność za to, co wyprawiał – mówi w WP Marcin Kierwiński.