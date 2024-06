Błaszczak straci immunitet? "Powinien połknąć język"

Błaszczak podkreślał, że to prywatny akt oskarżenia. - Zdecyduje Sejm. Jeśli Sejm zdecyduje, że immunitety będą uchylane na prywatne akty oskarżenia, to będziemy mieć do czynienia z paraliżem prac izby - mówił. - Posłowie będą wzywani przez sądy, bo różni obywatele poczują się zniesławieni czy urażeni. Na uwagę dziennikarzy, że mógłby się zrzec immunitetu, co odciążyłoby prace Sejmu odpowiedział, że "po to jest immunitet".