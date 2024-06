Czarne chmury nad Błaszczakiem. "Druzgocący raport"

O sprawie jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Wspomnianym oskarżycielem prywatnym ma być gen. Tomasz Piotrowski, były dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Sprawa dotyczy rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. We wniosku padają argumenty, że były szef MON "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka były "poniżające go w opinii publicznej".