Powikłania po zakażeniu COVID-19 zależą od wariantu? Ekspertka tłumaczy

Czy długofalowe powikłania po przebytym COVID-19 różnią się w zależności od wariantu wirusa? - Niekoniecznie się różnią. Te późne powikłania zależą od patomechanizmu, od tego, co złego zrobi w organizmie ostra reakcja autoimmunologiczna - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, wicedyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - Obojętnie, czy choroba jest wywołana wariantem brytyjskim, Deltą czy Omikronem, skutki będą bardzo podobne. Około 1/3 pacjentów, którzy przeszli objawowo COVID-19, ma ewidentne zaburzenia pocovidowe - tłumaczyła lekarka. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała o subwariant mutacji Omikron, który pojawił się w Polsce. - Ja bym się nie przywiązywała do tych subtypów, subwariantów, bo one były przy wszystkich poprzednich wariantach i również będą w przyszłości. Wirus ma taką charakterystykę, że mutuje. To wszystko zależy od dogodnych warunków i okoliczności środowiskowych, jak na przykład zaszczepienie - tłumaczyła dr Cholewińska-Szymańska.