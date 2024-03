Powiew wiosny na święta? Nawet 20 st. C

Do świąt jeszcze ponad tydzień. Na razie jednak Polska znalazła się w strefie rozległego układu niskiego ciśnienia, który tworzą niże Kilia i Laticia. Rozciągają się one od Morza Północnego, przez Skandynawię i kraje bałtyckie - tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda ma się jednak stopniowo poprawiać, a temperatury w kraju rosnąć. Finalnie - w lany poniedziałek - słupki rtęci mogą pokazać nawet 22 st. C. Na razie jednak synoptycy tvnmeteo.pl prognozują w poniedziałek od 7 stopni w północno-wschodnich regionach kraju do 10 stopni na Podkarpaciu. We wtorek ma być nieco cieplej: od 8 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Dolnym Śląsku.