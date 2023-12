Powietrze przeszył dźwięk syren. Wyjątkowy hołd poległym policjantom

We wtorek w całej Polsce zawyły syreny. Policjanci z dolnośląskiego garnizonu, wspólnie z funkcjonariuszami z całego kraju oraz przedstawicielami innych służb o godzinie 17:00, oddali honor asp. szt. Ireneuszowi Michalakowi i asp. szt. Danielowi Łuczyńskiemu, którzy stracili życie na służbie. W każdym województwie funkcjonariusze na moment stanęli w ciszy, by uczcić tragicznie zmarłych kolegów. Wszędzie rozbrzmiały także syreny. Wyjątkowe nagrania policji z tej akcji chwytają za serce. "Asp. szt. Ireneusz Michalak i jego kolega z patrolu asp. szt. Daniel Łuczyński, którzy od bardzo wielu lat dbali o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, strzegąc porządku jako funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, niestety zapłacili najwyższą cenę, wypełniając tym samym do końca słowa roty policyjnego ślubowania "(...)nawet z narażeniem życia". Ich śmierć jest tragedią dla całej polskiej policji. Formacja straciła niezwykle doświadczonych policjantów, pełnych pasji i zaangażowania, a ich rodziny najbliższych, którzy byli dla nich... całym światem" - przekazała dolnośląska policja.