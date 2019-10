Powiesili na drzewie wizerunek Artura Gierady z PO. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Kieleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Są podejrzani o powieszenie na drzewie makiety z wizerunkiem kandydata PO w wyborach do Sejmu. - W czwartek prokuratura zdecyduje, czy postawić im zarzuty - powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek i trafili do policyjnego aresztu. Policja podejrzewa ich o kradzież makiety z wizerunkiem Artura Gierady, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Mężczyźni mieli następnie przywiązać makietę do drzewa w jednym z kieleckich parków.

Nagrał ich monitoring

Na trop sprawców kieleccy funkcjonariusze trafili analizując dokładnie zapisy z monitoringu wielu kamer. Mundurowi ustalili, że materiał wyborczy został skradziony w nocy z piątku na sobotę na ul. Źródłowej przez grupę mężczyzn. Idąc tym tropem kryminalni dotarli we wtorek do dwóch mieszkańców Kielc, których rysopis odpowiadał sprawcom na zarejestrowanym obrazie.

- Nigdy nie było to robione na tak wielką skalę. Dzisiaj została przekroczona kolejna granica. To się dzieje przez masę hejtu. Często jest to rozpropagowane przez telewizję publiczną. Zachęca do tego też bezczynność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Patrzą na to nasze rodziny i dzieci - wyjaśniał na konferencji prasowej Gierada.