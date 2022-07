Poważny problem w Niemczech. Spór dotyczy elektrowni atomowych

Wojna w Ukrainie zmusza Niemcy do szukania alternatywy dla taniego gazu z Rosji. W tym kraju wciąż działają elektrownie jądrowe. Czy Niemcy powinny wydłużyć ich pracę? - Zdecydowanie powinniśmy rozważyć dłuższą pracę tych elektrowni jądrowych. Od kilku dni wiemy, że jest to technicznie możliwe i prawnie uzasadnione - mówił Friedrich Merz, przewodniczący CDU/CSU. Ale takie propozycje wywołują kontrowersje. Po pierwsze, produkcja w ostatnich trzech reaktorach jest niewielka, a udział energetyki jądrowej w 2021 roku wynosił nieco ponad 13 proc. Dziś to zaledwie pięć do sześciu procent. Po drugie, pozostawienie czynnych reaktorów może prowadzić do ponownego uzależnienia. Materiał Deutsche Welle.