Poważne problemy na budowach w Polsce. Kubisiak: to szok podażowy

Ukraińcy wyjeżdżają z Polski, aby bronić swojej własnej ojczyzny. Jaka jest skala tego zjawiska z punktu widzenia polskich przedsiębiorców i pracodawców? - To jest zjawisko, jakie obserwujemy. Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaka jest jego skala. Z danych Straży Granicznej wiadomo, że może to być około 130-140 tys. osób, które opuściły nasz kraj po 24 lutego. To są głównie mężczyźni. Duża ich część wraca, aby zaciągnąć się do armii - mówił w specjalnym programie Wirtualnej Polski Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.