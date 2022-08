Potrącony pieszy zrobił salto w powietrzu. Koszmarny wypadek w Zielonej Górze

Groźny moment wypadku w Zielonej Górze zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia po godz. 22 na przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego. Młody, 22-letni kierowca potrącił na pasach 17-latka, który w nocy przechodził na drugą stronę ulicy. Siła uderzenia była tak duża, że poszkodowany odbił się od auta, robiąc salto w powietrzu i dużą siłą upadł na jezdnię. Lubuscy policjanci szybko sprawdzili kierowcę. Okazało się, że 22-letni mężczyzna kierował mając w organizmie marihuanę, amfetaminę i morfinę. Natychmiast został zatrzymany. Poszkodowany 17-latek trafił do szpitala. Jego obrażenia wstępnie określono jako średnie. Szczegółowe badania miały pomóc ustalić, czy obrażenia niepełnoletniego są poważniejsze. Za spowodowanie wypadku drogowego kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Jeśli poszkodowany dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia. Funkcjonariusze z Zielonej Góry opublikowali nagranie z wypadku ku przestrodze, apelując o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.